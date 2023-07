Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Geschwindigkeitsmessungen/ Fahrten unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln/ Einbruch in Tankstelle/ Wiederstand gegen Polizeibeamten/ Sprengung von Automaten/ Verkehrsunfall mit Verletzten

Heidekreis (ots)

Osterheide: Geschwindigkeitsmessung auf der Platzrandstraße

Am Freitagnachmittag wurden durch Polizeibeamtinnen und -beamte in einer 70er-Zone auf der Platzrandstraße Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Im Rahmen der Kontrollen wurden insgesamt 15 Geschwindigkeitsverstöße geahndet. Den Höchstwert erreichte ein 30 Jahre alter Fahrzeugführer aus dem Landkreis Harburg, der mit seinem Pkw vorwerfbar 64 km/h zu schnell fuhr. Ihn erwartet nun ein hohes Bußgeld und ein Fahrverbot von zwei Monaten.

Dorfmark: Einbruch in Tankstelle

In der Nacht von Freitag auf Samstag, im Zeitraum 03:00 bis 04:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Tankstelle an der Westendorfer Straße in Dorfmark. Die bislang unbekannten Täter brachen die Eingangstür zum Verkaufsraum auf und rissen mehrere Regale von den Wänden. Es wurde eine unbekannte Anzahl Zigarettenpackungen entwendet. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Heidekreis unter der Telefonnummer 05191/93800 entgegen.

A7/Bad Fallingbostel: Geplatzter Reifen führt zur Aufdeckung diverser Straftaten

Am Samstagnachmittag wurde von mehreren Verkehrsteilnehmern auf der A7 in Fahrtrichtung Hamburg zwischen den Anschlussstellen Bad Fallingbostel und Dorfmark eine Reifendecke auf der Fahrbahn gemeldet. Der Verursacher wurde mit einem beschädigten linken Vorderreifen an seinem Ford auf dem nächstgelegenen Parkplatz festgestellt. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 41 Jahre alte Fahrzeugführer alkoholisiert war und die angebrachten Kennzeichen nicht für den Pkw ausgegeben waren. Des Weiteren wurde die Fahrzeugidentifikationsnummer (FIN) verändert und es befanden sich Siegel auf den Kennzeichen, die nicht zu diesen gehörten. Außerdem war der Pkw nicht zugelassen und der Mann aus Hamburg nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Einleitung mehrere Strafverfahren und die Sicherstellung der gefälschten Kennzeichen waren die Folge. Eine Blutprobe wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

Wietzendorf: Widerstand gegen Polizeibeamte

Nachdem sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag mehrere alkoholisierte Jugendliche geweigert hatten, das Gelände des Südsee-Camps in Wietzendorf zu verlassen, wurde durch Mitarbeiter die Polizei informiert. Ein 17-Jähriger kam dem anschließend durch die Beamten erteilten Platzverweis nicht nach und leistete hier bereits körperlichen Widerstand. Als er den Eltern übergeben werden sollte, schlug er einem Polizeibeamten unvermittelt mit der Faust ins Gesicht und verletzte diesen dadurch. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Soltau: Drogenfund und Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Durch Mitarbeiter des Heide Parks in Soltau wurde der Polizei am Samstagmorgen ein Pkw auf dem Parkplatz mitgeteilt, bei welchem die Fenster geöffnet seien und in dem sich erkennbar persönliche Wertgegenstände befinden würden. Da die Insassen vor Ort nicht ausfindig gemacht werden konnten und sich die Fenster nicht schließen ließen, wurden die Wertsachen zur Eigentumssicherung durch die Beamten sichergestellt. Dabei wurden auch diverse Betäubungsmittel aufgefunden und beschlagnahmt. Später erschienen die Insassen des Fahrzeuges bei der Polizei in Soltau, um ihre Wertgegenstände abzuholen. Hierbei gab der Beifahrer zu, dass die Betäubungsmittel ihm gehören würden. Im weiteren Verlauf wurde außerdem festgestellt, dass auch der Fahrzeugführer offensichtlich von den Drogen etwas zu sich genommen hatte und noch immer unter dem Einfluss stand. Es wurden mehrere Verfahren eingeleitet und beim Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen.

Walsrode: Verkehrsunfall

Am Samstagnachmittag kam im Kreuzungsbereich der Fallingbosteler Straße und der Celler Straße in Düshorn zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Der Unfallverursacher, ein 21-jähriger Mann aus Bad Fallingbostel, missachtete nach bisherigen Erkenntnisse ein Stoppschild, woraufhin es zum Zusammenstoß mit dem VW T-Roc eines 57-Jährigen aus Bad Fallingbostel kam. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW Golf gegen den im Kreuzungsbereich wartenden VW Multivan einer 43-jährigen Walsroderin geschleudert. Bei dem Unfall wurden drei Personen leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, keines der Fahrzeuge war mehr fahrbereit. Während der Unfallaufnahme wurde der Kreuzungsbereich voll gesperrt.

Schneverdingen: Trunkenheit im Verkehr

Ein 24-Jähriger britischer Staatsangehöriger wurde am frühen Sonntagmorgen dabei beobachtet, wie er augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol in seinen Pkw eingestiegen und losgefahren war. Der Fahrzeugführer wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten in seinem Fahrzeug auf einem Parkplatz angetroffen und kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab 1,54 Promille, woraufhin ein entsprechendes Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet und eine Blutprobenentnahme durchgeführt wurde.

Munster: Sprengung von Zigarettenautomaten

Unbekannte Täter sprengten am frühen Sonntagmorgen gegen 03:30 Uhr auf bislang ungeklärte Art und Weise einen Zigarettenautomaten im Algenweg in Munster und flüchteten im Anschluss unerkannt. Der Automat wurde durch die Explosion erheblich beschädigt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Heidekreis unter der Telefonnummer 05191/93800 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell