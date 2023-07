Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Heidekreis: Augen auf bei Handwerkerwahl; Hodenhagen: Gegenverkehr übersehen-zwei Schwerverletzte; Munster: Zigarettenautomat aufgesprengt; Bad Fallingbostel: Bei Gegenverkehr überholt.

Heidekreis (ots)

17.07./ Augen auf bei der Handwerkerwahl - Unseriöse Anbieter werben auch per Zeitungsbeilage oder Briefkastenwerbung

Heidekreis: Immer wieder bieten Firmen an der Haustür, per Zeitungsbeilage oder Briefkastenwerbung ihre Leistungen für Reparatur- oder Reinigungsarbeiten am Haus und im Garten zu besonders günstigen Preisen an. Hier sollte dann Vorsicht geboten sein. Diese Arbeiten sind oft qualitativ minderwertig und werden am Ende meist deutlich teurer als zuvor vereinbart. Unbekannte Anbieter sollten genauer unter die Lupe genommen werden, bevor man einen Auftrag erteilt. Spätestens bei vorab geforderten Anzahlungen in Form von Bargeld oder auch Schmuck und anderen Wertsachen sollte unbedingt Abstand genommen werden. Tipps und Hinweise zum Thema Betrug finden sie auch im Internet unter www.polizei-beratung.de .

16.07./ Gegenverkehr übersehen - Zwei Schwerverletzte

Hodenhagen: Beim Linksabbiegen von der L 191 in die Straße Am Safaripark übersah ein 34- jähriger Skoda-Fahrer den bevorrechtigten entgegenkommen Audi eines 23-Jährigen. Die Fahrzeuge kollidierten, wobei der Audi in der Folge gegen einen wartenden Pkw eines 43-Jährigen geschleudert wurde. Die Beifahrerin im Skoda sowie der Audi-Fahrer wurden bei dem Unfall schwer, der 34-Jährige leicht verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der Sachschaden wird auf 43.000 Euro geschätzt.

16.07./Zigarettenautomat aufgesprengt

Munster: Unbekannte Täter sprengten auf bisher unbekannte Weise am frühen Samstagmorgen, gegen 03:30 Uhr einen Zigarettenautomaten am Algenweg auf. Anwohner wurden durch den Knall aufmerksam und informierten die Polizei, welche den stark beschädigten Automaten vorfanden. Ob etwas entwendet wurde, steht nicht fest. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 3500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Munster unter 05192/9600 entgegen.

14.07./Bei Gegenverkehr überholt und Radfahrer gefährdet

Bad Fallingbostel: Ein Lkw-Fahrer überholte am Freitagmorgen einen Radfahrer auf der Walsroder Straße trotz Gegenverkehr. Hierbei hielt er nicht den erforderlichen Seitenabstand zu dem 77-jährigen Radfahrer ein, so dass dieser in den rechtsseitigen Grünstreifen ausweichen musste. Gegen den Lkw Fahrer wird nun ermittelt. Laut Straßenverkehrsordnung ist vorgeschrieben, dass beim Überholen von Fußgängern, Radfahrern und E-Scootern ein Mindestabstand von 1,50 m innerhalb sowie 2,00 m außerhalb geschlossener Ortschaften einzuhalten ist. Andernfalls muss mit dem Überholvorgang gewartet werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell