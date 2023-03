POL-PPRP: Sachbeschädigung an Blitzer

Ludwigshafen (ots) - Am 30.03.2023, zwischen 12 Uhr und 17:50 Uhr, wurde das orangefarbene Mountainbike eines 36-Jährigen gestohlen. Dieses hatte er in der Orangeriestraße an einem Fahrradständer angeschlossen. Haben Sie zur fraglichen Zeit etwas beobachtet? Melden Sie sich mit sachdienlichen Hinweisen bei der Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle ...

