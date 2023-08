Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Vorderweidenthal (ots)

Am 11.08.23, gegen 16.55 Uhr, kam es an der "Erlenbacher"-Kreuzung zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 64-jähriger Motorradfahrer verletzt wurde. Dieser befuhr die L 490 von Erlenbach kommend und wollte weiter in Richtung Vorderweidenthal fahren. Er hielt zunächst am Stopp-Schild, übersah aber die vorfahrtsberechtigte, von rechts kommende, PKW Fahrerin. Das Motorrad wurde vom Auto erfasst. Der Motorradfahrer stürzte und musste zur Abklärung in ein Krankenhaus gebracht werden, es bestand keine Lebensgefahr. Der PKW wurde erheblich beschädigt, die Fahrerin erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von rund 9000 EUR.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell