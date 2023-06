Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230622-2: Öffentlichkeitsfahndung nach 15-Jähriger

Weilerswist (ots)

Pressemeldung der Polizei Euskirchen und der Polizei Rhein-Erft-Kreis.

Am 16.06.2023 verließ die 15-jährige Vermisste am Morgen die Wohnanschrift und kehrte nicht wie vereinbart aus der Schule in Brühl zurück.

Mitschüler gaben an, dass sie nach Köln fahren wollte, dafür stiegen sie gegen 13.20 Uhr in die S18 von Brühl in Richtung Köln. In Hürth stiegen die Mitschüler aus - und die Vermisste fuhr alleine weiter.

Fotos und Beschreibung der Vermissten: https://polizei.nrw/fahndung/108475

Wer kann Angaben zum derzeitigen Aufenthaltsort der Vermissten machen? Hinweise werden telefonisch an 02251 799-510 oder 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de erbeten. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell