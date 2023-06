Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230622-1: Fahrrad mit Benzinmotor ausgestattet - Polizisten stellen Umbau sicher

Brühl (ots)

Blutprobe bei Radfahrer

Polizisten haben am späten Mittwochabend (21. Juni) in Brühl einen verdächtigen Radfahrer (32) kontrolliert. Am Fahrrad des Mannes war ein Benzinmotor verbaut. Zudem zeigten Vortests den Konsum von Alkohol und Betäubungsmitteln bei dem Verdächtigen an. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an und stellten das Rad sicher. Beamte des Verkehrskommissariats haben die weiteren Ermittlungen übernommen.

Gegen 22:45 Uhr sahen die Streifenpolizisten den 32-Jährigen auf der Kölner Straße. Er fuhr ohne Licht entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Als er die Beamten passierte, hörten diese Motorengeräusche, die vom Fahrrad des Mannes ausgingen. Bei der Kontrolle des Gefährts stellten sie fest, dass ein nachträglich angebrachter Benzinmotor das Fahrrad antrieb. Der Umbau macht aus dem Fahrrad ein Kraftfahrzeug, das eine entsprechende Fahrerlaubnis erfordert. Diese konnte der mittlerweile Beschuldigte jedoch nicht vorweisen. Während der Kontrolle nahmen die Beamten einen starken Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Auf der Polizeiwache entnahm ein Arzt die angeordnete Blutprobe. Der 32-Jährige muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr und dem Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell