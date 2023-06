Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Lonsee - Motorradfahrer tödlich verletzt

Am Dienstag verstarb ein 17-Jähriger an den Folgen eines Unfalls bei Lonsee.

Ulm (ots)

Gegen 12.40 Uhr fuhr ein 17-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad auf der L1170 von Urspring in Richtung Lonsee. In einer Rechtskurve geriet er auf die Gegenfahrbahn. Dort kam ihm ein Mann mit einem Kleinlaster entgegen. Die beiden Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Rettungskräfte und ein Notarzt, die mit Rettungswagen und einem Hubschrauber zum Unfallort kamen, kümmerten sich um den Motorradfahrer. Der verstarb jedoch an der Unfallstelle. Durch das Kraftrad, das durch die Kollision in Brand geriet, kam es zu einem Flächenbrand neben der Fahrbahn. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Der Verkehrsdienst Mühlhausen nahm die Ermittlungen auf und klärt nun wie es genau zu dem Unfall kam. Ein Gutachter wurde beauftragt. Abschlepper bargen die Fahrzeuge. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die L1170 in beide Richtungen gesperrt werden. Die Sperrung dauert aktuell an.

