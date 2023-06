Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Einbruch scheitert - Am Wochenende versuchten Diebe in Ehingen in ein Einkaufszentrum zu gelangen.

Zwischen Freitag und Montag gelangten die Einbrecher auf das Dach eines Einkaufzentrums in der Biberacher Straße. Dazu benutzten sie eine Leiter. Im Anschluss öffneten sie das Dach und versuchten in das Innere zu gelangen. Der Versuch scheiterte. Auf dem Dach zerstörten sie noch zwei Lichtkuppeln. Ins Innere des Gebäudes gelangten sie nicht. Zurück blieb ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Das Polizeirevier Ehingen sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zum Schutz vor Einbruch und Diebstahl kann die Beratung einer Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle in Anspruch genommen werden. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Die Polizei informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen an Haus und Firma sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

