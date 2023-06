Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Wohnhaus in Brand

Am Dienstag geriet bei Gartenarbeiten in Laupheim Feuer außer Kontrolle.

Ulm (ots)

Gegen 10.30 Uhr flammte ein 52-Jähriger in der Weldenstraße Unkraut ab. Dabei geriet eine daneben befindliche Thuja-Hecke in Brand. Die Feuerwehr rückte aus um die Flammen zu löschen. Das Feuer griff durch den Wind auf das Wohnhaus des Nachbars über. Innerhalb von kurzer Zeit geriet der Dachstuhl in Vollbrand. Die Feuerwehren waren mit über 130 Personen im Einsatz um den Brand zu löschen. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden von über 300.000 Euro. Drei Personen erlitten durch Rauchgas leichte Verletzungen, zwei erlitten einen Schock. Die Polizei Laupheim war mit mehreren Streifen vor Ort. Spezialisten der Polizei haben die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen.

++++ (SV)

Thomas Hagel, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell