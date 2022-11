Polizei Düsseldorf

POL-D: Bilk - Tatverdächtiger hält Frauen in Wohnung fest und kündigt Suizid an - Einsatz von Distanzelektroimpulsgerät - 35-Jähriger leicht verletzt in Klinik

Düsseldorf (ots)

Freitag, 18. November 2022, 9:20 Uhr

Streifenteams der Polizei Düsseldorf wurden am Freitagmorgen nach dem Hinweis auf eine Freiheitsberaubung zum Nachteil zweier Frauen in Bilk gerufen. In einer Wohnung hielt ein psychisch auffälliger Mann zwei Frauen fest. Die Einsatzkräfte mussten aufgrund der Suizidankündigung des Mannes das Distanzelektroimpulsgerät (DEIG) einsetzen.

Die Einsatzörtlichkeit befand sich in der Chlodwigstraße in Bilk. Laut Einsatzmeldung sollten in der Wohnung des 35-jährigen jordanischen Staatsbürgers zwei weibliche Personen festgehalten werden. Nachdem der Tatverdächtige erkannte, dass die Polizei in seiner Wohnungstür stand, hielt er plötzlich eine Glasscherbe in der Hand und verletzte sich an Hals und Oberkörper. Dabei schrie der Mann, dass er sich umbringen werde. Die Beamten setzten daraufhin das DEIG gegen den 35-Jährigen ein. Er wurde am Oberkörper getroffen und konnte aufgrund der kurzzeitigen Wirkung überwältigt und gefesselt werden. Somit konnte er sich nicht selbst ernsthafter Schaden zufügen. Der leichtverletzte Tatverdächtige wurde durch einen Notarzt ambulant versorgt und aufgrund seiner psychischen Auffälligkeit in eine Klinik gebracht. Die beiden festgehaltenen Frauen blieben glücklicherweise unverletzt.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell