Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auffahrunfall mit zwei verletzten Personen

Arnstadt (ots)

Freitagnachmittag gegen 16:55 Uhr kam es in der Stadtilmer Straße in Arnstadt zu einem Auffahrunfall, wodurch zwei Personen leicht verletzt wurden. Eine 62-jährige Fahrerin eines Pkw Skoda befuhr die Stadtilmer Straße und beabsichtigte nach rechts in die Ilmenauer Straße einzubiegen. Hierbei musste sie verkehrsbedingt anhalten, was die direkt hinter ihr fahrende 20-jährige VW-Fahrerin zu spät erkannte. Durch den Auffahrunfall wurden die 20-jährige VW-Fahrerin und die 16-jährige Beifahrerin im Pkw Skoda leicht verletzt und zur Untersuchung ins Krankenhaus Arnstadt verbracht. An den Pkw´s entstand unfallbedingter Sachschaden. (dl)

