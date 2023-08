Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Kutenholz erbeuten Bargeld und Schmuck

Stade (ots)

Bisher unbekannte Einbrecher sind in der Zeit von Mittwoch, den 02.08., 12:00 h bis Mittwoch, den 09.08., 10:50 h in Kutenholz in der Straße "Höchststadt" dem Einschlagen einer Scheibe und dem Öffnen eines Fensters in das Innere eines dortigen ehemaligen Wohn- und Geschäftshauses eingestiegen und haben im Inneren mehrere Räume durchsucht.

Mit einer geringen Menge Bargeld und Schmuck als Beute konnten der oder die Täter anschließend unbemerkt die Flucht antreten.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fredenbeck unter der Rufnummer 04149-933510.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell