Polizeiinspektion Stade

POL-STD: 50-jähriger Autofahrer bei Unfall auf der Landesstraße 123 schwer verletzt

Stade (ots)

Am heutigen Vormittag gegen kurz nach 09:00 h kam es auf der Landesstraße 123 zwischen Issendorf und Ohrensen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 50-jähriger Autofahrer schwer verletzt wurde.

Der VW-Caddy-Fahrer aus Stade war zu der Zeit in Richtung Ohrensen unterwegs und dann nach Angaben von Zeugen aus bisher ungeklärter Ursache nach links über die Gegenfahrbahn in den Grünstreifen gelangt und dort gegen einen Straßenbaum geprallt.

Der Fahrer wurde zunächst in seinem Fahrzeug eingeschlossen, konnte aber von couragierten Ersthelfern aus dem Wrack befreit und bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes betreut werden. Da zunächst davon ausgegangen wurde, dass der Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt war, wurden die Ortswehren aus Bargstedt, Ohrensen und Harsefeld alarmiert und rückten an der Unfallstelle an. Die eingesetzten Feuerwehrleute sicherten das Unfallfahrzug ab und nahmen auslaufenden Betriebsstoffe auf.

Nach der Erstversorgung durch den Buxtehuder Notarzt wurde der Stader von der Besatzung eines Rettungswagens aus Bargstedt mit schweren Verletzungen ins Stader Elbeklinikum eingeliefert.

Der Caddy wurde bei dem Unfall total beschädigt, der Gesamtschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

Die L 123 musste für die Zeit der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie für die Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde mit Unterstützung durch die Feuerwehr örtlich geregelt. Es kam zu leichten Behinderungen im morgendlichen Verkehr.

Die Polizei sucht nun weitere Unfallzeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04164-888260 bei der Harsefelder Polizeistation zu melden.

