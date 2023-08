Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannter Täter entwendet zwei Kartons mit Zigaretten von LKW in Stade, Unbekannter bricht Transporter in Buxtehude auf

Stade (ots)

1. Unbekannter Täter entwendet zwei Kartons mit Zigaretten von LKW in Stade

Ein bisher unbekannter Täter hat sich am heutigen frühen Morgen gegen kurz nach 07:35 h in Stade in der Harsefelder Straße bei der dortigen Shell-Tankstelle Zutritt zur Ladefläche eines Speditions-LKW verschafft und dann von dieser zwei Karton mit Zigaretten entwendet. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

2. Unbekannter bricht Transporter in Buxtehude auf

IN Buxtehude in der Sagekuhle wurde in der vergangenen Nacht zwischen 17:00 h und 06:30 h ein dort geparkter Peugeot-Transporter von einem bisher unbekannten Täter aufgebrochen. Aus dem Fahrzeug konnte der Autoaufbrecher dann diverse Werkzeuge und Maschinen im Wert von über 1.500 Euro entwenden und mitnehmen.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell