WSPI-OLD: Binnenschiff liegt quer im Schleusenvorhafen Oldenburg

Oldenburg (ots)

Am Morgen des Sonntags, den 09.10.2022 wurde der Polizei durch Passanten ein quer im Unteren Schleusenvorhafen Oldenburg liegendes Binnenschiff gemeldet. Das Schiff war durch die Eigner am Abend zuvor an der Spundwand des Vorhafens festgemacht worden. Bei Eintreffen der Beamten der Wasserschutzpolizei Brake herrschte in diesem tidebeeinflussten Teil des Küstenkanals noch ablaufendes Wasser, der Wasserstand sank somit. Das 85 Meter lange Schiff war zu diesem Zeitpunkt mit dem Bug als auch mit dem Heck an beiden Seiten des Kanals am Ufer festgekommen, es bestand die Gefahr des Durchbrechens. Durch Kräfte der Feuerwehr Oldenburg konnte das Schiff gesichert werden. Ein Arbeitsschiff des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Bremen befreite den Frachter aus dem Schlick und schleppte ihn an einen Anlegeplatz. Es besteht die Möglichkeit, dass Unbekannte die Leinen des unbesetzten Schiffes in der Nachtzeit losgemacht haben und es sich selbst überließen. Aus diesem Grund ermittelt die Wasserschutzpolizei wegen des Verdachts des Gefährlichen Eingriffs in den Schiffsverkehr.

