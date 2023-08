LPI-GTH: Diebstahl von Kennzeichen und Treibstoff - Zeugenaufruf

Krauthausen (ots) - Am Samstag, 12.08.2023 oder Sonntag, 13.08.2023 entwendete ein noch unbekannter Täter eine "Kasse des Vertrauens", welche im Bereich der Bundesstraße 7 in der Ortslage Krauthausen an einem Sonnenblumenfeld angebracht war. Am Tatort war ausgeschildert, dass der Inhalt der Kasse an den ansässigen Kindergarten gespendet werden soll. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer 0215840/2023) zu melden. ...

mehr