Polizei Duisburg

POL-DU: Neumühl: Jugendlicher verursacht mit geliehenem Auto Verkehrsunfall

Duisburg (ots)

Während ein 17-Jähriger mit dem Wagen seines Vaters in der Nacht zu Dienstag (1. August, 00:35 Uhr) eine Spritztour machte, verursachte er einen Verkehrsunfall. Der Minderjährige befuhr die Albert-Einstein-Straße in Richtung der Wiener Straße, verlor die Kontrolle über den grauen Toyota und stieß mit zwei am Fahrbahnrand geparkten Autos zusammen.

Als die von Zeugen verständigten Polizisten den Fahrer überprüften und feststellten, dass er keinen Führerschein hat, räumte der Jugendliche ein, dass sein Vater bereits geschlafen habe, als er sich dessen Auto auslieh.

Doch damit nicht genug: Als die Einsatzkräfte den Minderjährigen zu seinem Erziehungsberechtigten bringen wollten, entdeckten sie in seiner Umhängetasche ein Butterflymesser und stellten es sicher. Den 17-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell