Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich: Streit in Straßenbahn - Pfefferspray ins Gesicht gesprüht

Duisburg (ots)

Bei einem Streit in einer Straßenbahn an der Haltestelle Emilstraße hat am Sonntagabend (30. Juli, gegen 21 Uhr) ein Mann einem Fahrgast (26) Pfefferspray ins Gesicht gesprüht.

Nach Angaben von Augenzeugen habe der Unbekannte zuvor zwei weibliche Fahrgäste (59, 38) angeschrien und sei den Frauen immer näher gekommen. Als der 26-Jährige den aggressiven Mann beruhigen wollte, sprühte dieser ihm ohne Vorwarnung Pfefferspray ins Gesicht und verließ daraufhin in Begleitung einer Frau die Straßenbahn der Linie 903 (Fahrtrichtung Dinslaken) in Richtung der Brückelstraße.

Neben dem Verletzten klagten fünf weitere Personen - darunter auch ein neunjähriges Kind - über tränende Augen und gereizte Atemwege. Der dunkel gekleidete Flüchtige soll circa 1,70 Meter groß und schlank sein. Weiterhin soll er eine dunkle Hautfarbe und Rastalocken haben.

Hinweise zu dem Tatverdächtigen nimmt das Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell