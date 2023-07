POL-DU: Aldenrade: Christian Goronzy neuer Bezirksdienstpolizist

Duisburg (ots) - Eine 53-Jährige ist am Dienstagnachmittag (25. Juli, 14:15 Uhr) auf frischer Tat bei einem Ladendiebstahl an der Wörthstraße erwischt worden. Der Ladendetektiv eines Discounters berichtete der Polizei, dass die Frau unter anderem Socken, Hefe und eine Quarktasche in ihre Handtasche packte, an der Kasse aber lediglich andere Ware bezahlte. Er hielt ...

mehr