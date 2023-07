Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (349/2023) Diebe stehlen hochwertiges Pedelec aus Fachgeschäft - Täter flüchtig, Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Göttingen, Weender Landstraße

Dienstag, der 25. Juli gegen 12:20 Uhr

GÖTTINGEN (lg) - Während der Öffnungszeiten haben Unbekannte am Dienstag (25. Juli) ein Pedelec im Wert von ca. 7400 Euro aus einem Fachgeschäft gestohlen.

Das grüne Pedelec des Herstellers "TREK" befand sich in einer entsprechenden Fahrradhalterung im Eingangsbereich des Geschäftes, als ein Zeuge Geräusche aus dem vorderen Teil des Ladens vernahm. Eine männliche Person habe daraufhin das Geschäft mit dem o.g. Fahrrad fluchtartig verlassen. Der Zeuge hat sogleich die Verfolgung des flüchtigen Diebes aufgenommen, ihn aber anschließend aus den Augen verloren. Der Täter soll ersten Angaben zufolge in die Arndtstraße abgebogen sein und sich dann weiter in Richtung der Krankenhäuser entfernt haben.

Täterbeschreibung

Der Dieb wird beschrieben als auffällig jung, mit einem geschätzten Alter von etwa 20-30 Jahren, helle Hautfarbe, dunkle Haare, bekleidet mit einem blauen Pullover und einem weißen Cappy.

Da die Eingangstür des Fachgeschäftes sehr massiv war, sich dadurch auch nur schwer öffnen ließ und das entwendete Pedelec etwa 26 kg wog, ist nicht auszuschließen, dass eine weitere Person an der Tat beteiligt war und dem flüchtigen Fahrraddieb die Tür aufgehalten hat.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Angaben zum flüchtigen Täter oder sonstige Hinweise zum Verbleib des Pedelecs geben können, werden gebeten sich an die Polizei Göttingen unter Telefon 0551- 491 2115 zu wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell