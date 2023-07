Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (346/2023) Unbekannte lassen in Göttingen Luft aus SUV-Reifen ab - Staatschutzkommissariat ermittelt, Verfahren wegen Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitet

Göttingen (ots)

Göttingen, Rasenweg, Hainholzweg/Ecke Sertürnerstraße und Calsowstraße/Ecke Sertürnerstraße Nacht zu Mittwoch, 26. Juli 2023

GÖTTINGEN (jk) - Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch (26.07.23) im Göttinger Ostviertel die Luft aus insgesamt vier SUV-Reifen mutmaßlich vorsätzlich abgelassen. Die davon betroffenen Fahrzeuge waren im Rasenweg, im Hainholzweg und in der Calsowstraße geparkt. Hinter den Scheibenwischern ließen die Verursacher Zettel mit den Worten "Zum Schutz des Klimas ist dieses Fahrzeug vorübergehend außer Betrieb gesetzt. Überprüfen Sie bitte Ihre Reifen" zurück. Die Polizei geht von einer politischen Motivation der Täter aus. Sie werden in den Reihen von Klimaaktivisten vermutet.

Das Staatsschutzkommissariat hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

