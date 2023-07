Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (344/2023) Ablageort Fußmatte - Polizei beobachtet neues Phänomen im Zusammenhang mit "falschen Polizeibeamten", rund 8.000 Euro Schaden bei drei Taten in zwei Wochen

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (jk) - Die klassische Geldübergabe irgendwo in der Stadt, in der eigenen Straße oder auch an der Wohnanschrift ist gängige Praxis, neuerdings jedoch fordern "falsche Polizeibeamte" ihre Opfer auch dazu auf, Wertgegenstände und Geld direkt vor der Haustür unter der Fußmatte zur Abholung bereitzulegen. Dieses Phänomen ist in Göttingen neu. In den letzten zwei Wochen konnten sich Betrüger auf diese Weise bei drei Taten mehrere Tausend Euro und auch Schmuck aneignen. Zuvor hatten sich die Täter in einem Telefonat als Polizeibeamte ausgegeben und u. a. behauptet, dass Einbrecher auf dem Weg zur jeweiligen Anschrift seien oder aber eine Liste gefunden worden sei, auf der der Name des Opfers stünde. Um sie vor einem Diebstahl zu bewahren, müsse man die Wertgegenstände zur Sicherheit in Verwahrung nehmen.

Die beängstigenden Schilderungen verfolgten in den drei Fällen ihr Ziel nicht. Wie von den Betrügern vorgegeben, befolgten alle Angerufenen die Anweisungen und deponierten ihre Wertsachen unter der Fußmatte. Hier wurden die Gegenstände später abgeholt. Zu einem direkten Kontakt mit dem unbekannten "Abholer" kam es dabei nicht.

Polizeihauptkommissar Marko Otte, Beauftragter für Kriminalprävention der Polizei Göttingen, rät:

Die Polizei kontaktiert Sie in solchen Zusammenhängen niemals telefonisch! Werden Sie dennoch angerufen, legen Sie sofort auf und melden Sie sich über Notruf 110 bei Ihrer echten Polizei! Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. Die Polizei fordert Sie niemals auf, Geld oder Wertgegenstände zu übergeben oder irgendwo zur Abholung zu deponieren! Die Polizei fordert Sie niemals auf, Bankkarten zu übergeben oder zu deponieren! Sollte Ihre Bankkarte in falsche Hände geraten sein, sperren Sie diese sofort über den Sperr-Notruf 116 116! Sind Sie betrogen worden, erstatten Sie Anzeige bei der Polizei!

Weitere Tipps unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/ https://www.lka.polizei-nds.de/praevention/aktuellewarnmeldungen/vorsicht-falscher-polizist-112918.html

Video der Polizei Baden-Württemberg (Kurzfilm Täteranruf) unter https://www.facebook.com/watch/?v=285572241942235

Comic "Der falsche Polizist" (siehe Anhang).

