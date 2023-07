Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (342/2023) Unfall auf der B 446 in Billingshausen - Autofahrer vermutlich alkoholisiert

Göttingen (ots)

Flecken Bovenden, Ortsteil Billingshausen, Harzstraße/B 446 Sonntag, 23. Juli 2023, gegen 20.30 Uhr

FLECKEN BOVENDEN (jk) - Auf der B 446 in Billingshausen (Landkreis Göttingen) ist am Sonntagabend (23.07.23) gegen 20.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall ein Sachschaden von insgesamt etwa 10.000 Euro entstanden. Menschen wurden nicht verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge, geriet ein in Richtung Holzerode fahrender Audifahrer in Höhe der Einmündung "Obere Querstraße" aus noch ungeklärter Ursache nach links auf den Gegenfahrstreifen und touchierte einen entgegenkommenden Ford Focus, an dessen Steuer eine Frau aus dem Landkreis Northeim saß.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte die eingesetzte Funkstreife der Polizei Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes aus dem Landkreis Göttingen fest. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und beschlagnahmten den Führerschein. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell