Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (339/2023) Unfall bei Einsatzfahrt auf der Autobahn 7 - Funkstreifenwagen der Autobahnpolizei gerät auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und prallt gegen Wohnmobil, vier Verletzte

Göttingen (ots)

Autobahn 7 in Richtung Hannover, zwischen den Anschlussstellen (AS) Göttingen-Nord und Nörten-Hardenberg Freitag, 21. Juli 2023, 19:25 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Während einer Einsatzfahrt ist am Freitagabend (21.07.23) gegen 19.25 Uhr auf der A 7 zwischen den AS Göttingen-Nord und Nörten-Hardenberg in Fahrtrichtung Hannover ein Streifenwagen der Göttinger Autobahnpolizei verunfallt. Die Beamtin und der Beamte waren unter Nutzung von Sonder- und Wegerechten auf dem linken Überholfahrstreifen auf dem Weg zu einer ungesicherten Unfallstelle.

Ungefähr in Höhe des Parkplatzes "Leineholz" geriet das Einsatzfahrzeug bei Starkregen auf der nassen Fahrbahn aus bislang noch ungeklärter Ursache ins Schlingern. Der Streifenwagen stieß in der Folge erst gegen die Außenschutzplanke und prallte anschließend gegen ein auf dem mittleren Fahrstreifen fahrendes Wohnmobil, bevor er zwischen dem Haupt- und dem mittleren Fahrstreifen stehenblieb.

Das Wohnmobil kollidierte mit der Mittelschutzplanke (Betonschutzmauer) und rollte anschließend eigenständig auf den Seitenstreifen. Die Insassen, ein 62 Jahre alter Mann und seine gleichaltrige Beifahrerin aus Baden-Württemberg, wurden leicht verletzt. Eine medizinische Versorgung vor Ort lehnten beide ab. Die Autobahnpolizistin und ihr Kollege erlitten einen Schock und mutmaßlich ebenfalls leichte Verletzungen. Rettungswagen brachten sie ins Krankenhaus. Beide sind vermutlich vorerst nicht dienstfähig.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand mutmaßlich wirtschaftlicher Totalschaden. Die Höhe ist noch offen.

Für die ersten Maßnahmen an der Unfallstelle war die A 7 kurzzeitig voll gesperrt. Anschließend rollte der Verkehr in Richtung Hannover auf einem Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbei. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell