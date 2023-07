Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (337/2023) Oder in Bad Lauterberg mit Farbe verunreinigt - Verursacher unbekannt, Polizei ermittelt

Göttingen (ots)

Bad Lauterberg, Hüttenstraße

Donnerstag, 20. Juli 2023, gegen 19.45 Uhr

BAD LAUTERBERG (jk) - Die Oder in Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen) ist am Donnerstagabend (20.07.23) vermutlich mit Farbe von Unbekannten verunreinigt worden. Ein Passant entdeckte die weißliche Substanz gegen 19.45 Uhr im Wasser unterhalb der Fußgängerbrücke zwischen der Hüttenstraße und der Molkereistraße und informierte die Polizei. Bei Begutachtung der Örtlichkeit stellten die Ermittler Restfarbe auf dem Boden am Ufer, im Flussbett und an der Wasseroberfläche fest. Die hinzugezogene Feuerwehr entnahm mehrere Proben. Die untere Wasserbehörde wurde außerdem in Kenntnis gesetzt.

Durch wen und auch wie die Farbe in den Flusslauf gelangt ist, ist unbekannt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Gewässerverunreinigung eingeleitet. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher der Verschmutzung werden unter Telefon 05524/963-0 entgegengenommen.

