POL-NB: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit zwei schwerverletzten Personen

Neustrelitz - LK MSE (ots) - Am 01.07.2023 gegen 23:30 Uhr teilte die Rettungsleitstelle des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte der Polizei mit, dass es in Fürstensee in einem Wohngebäude mit drei Wohneinheiten zu einem Brandausbruch in einer Wohnung gekommen ist. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte konnte eine 92-jährige Bewohnerin vor dem Wohnhaus angetroffen werden. Diese wurde offenbar zuvor bereits von Nachbarn ...

mehr