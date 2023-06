POL-VIE: Viersen: Gefährliche Körperverletzung: Fahrgeschäftbetreiber auf der Kirmes geschlagen und getreten

Kempen (ots) - Am Do., 08.06.2023 um 00:20 Uhr befuhr ein 45-jähriger Fahrradfahrer aus Krefeld die Sankt Huberter Straße in 47906 Kempen. Der Radfahrer kam aus Richtung der Kempener Innenstadt und befuhr den Radweg in Richtung des Industrierings Ost/Kempener Außenringes. Bei der Einfahrt in einen dortigen Kreisverkehr kam der alkoholisierte Fahrradfahrer zu Fall ...

mehr