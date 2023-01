POL-SN: Mehrere Schockanrufe in Schwerin

Schwerin (ots) - Ohne vorhandene Fahrerlaubnis versuchte ein 22-Jähriger am Mittwochabend sich einer polizeilichen Verkehrskontrolle zu entziehen. Der 22-jährige Deutsche sollte sich am Mittwochabend gegen 23:30 Uhr am Bürgermeister-Bade-Platz einer Verkehrskontrolle unterziehen. Auf Anhaltesignale der Polizei reagierte der VW-Polo Fahrer nicht und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Obotritenring. Die ...

