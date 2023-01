Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Polizei stoppt 22-jährigen Verkehrssünder

Schwerin (ots)

Ohne vorhandene Fahrerlaubnis versuchte ein 22-Jähriger am Mittwochabend sich einer polizeilichen Verkehrskontrolle zu entziehen. Der 22-jährige Deutsche sollte sich am Mittwochabend gegen 23:30 Uhr am Bürgermeister-Bade-Platz einer Verkehrskontrolle unterziehen. Auf Anhaltesignale der Polizei reagierte der VW-Polo Fahrer nicht und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Obotritenring. Die eingesetzten Beamten verfolgten den Polo Fahrer mehrere Kilometer durch die Stadt bis zur Unterführung in der Lübecker Straße. Von dort aus begab sich der Mann fußläufig in Richtung Pfaffenteich. Am Südufer konnte der 22-Jährige durch eine Polizeistreife gestellt werden. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass der Polo Fahrer keine Fahrerlaubnis besitzt. Diese musste er bereits aufgrund anderer Delikte abgeben. Auch in diesem Fall ergaben sich Anhaltspunkte, dass der 22-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Eine Blutprobenentnahme wurde daraufhin veranlasst.

