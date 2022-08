Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Seeheim (ots)

Am Freitagmittag (26.08.) kam es gegen 13:15 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem PKW. Ein 32-Jähriger Mann aus Roßdorf befuhr mit seinem Nissan die K 143 aus Richtung Ober-Beerbach in Richtung Seeheim. In einer scharfen Rechtskurve kam er ins Schlingern und in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab, wobei sich der PKW überschlug. Unbeteiligte Zeugen informierten umgehend die Polizei und den Rettungsdienst. Der Verunfallte war nicht ansprechbar und musste aus seinem Fahrzeug gerettet werden. Nach einer ersten Behandlung vor Ort wurde er schwer verletzt in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Neben zwei Streifen der Polizeistation Pfungstadt waren auch eine Streife der Kommunal Polizei, ein Rettungswagen, ein Notarzt und die Freiwillige Feuerwehr von Seeheim-Jugenheim im Einsatz. Die Fahrbahn musste für die Rettungsarbeiten und die Reinigung der Unfallstelle eine Stunde voll gesperrt werden. Berichterstattung: Kuczewski, PK PSt. Pfungstadt

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell