Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Lenkrad aus Fahrzeug entwendet

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Zwischen Mittwochvormittag (24.8.) und Donnerstagmorgen (25.8.) machten sich Kriminelle an einem grauen Mercedes in der Mecklenburgerstraße zu schaffen. Dabei gelangten sie auf bislang unbekannte Weise in das Fahrzeug, montierten das Lenkrad ab und entwendeten es. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen verursachten die Kriminellen einen Schaden von circa 1.500 Euro.

Wer Verdächtiges wahrgenommen hat, wird gebeten, sich bei dem Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969 - 0 zu melden.

