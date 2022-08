Fürth (ots) - Von einer Weide im Bereich der Bundesstraße 38, zwischen Krumbach und dem Gumpener Kreuz, entwendeten Unbekannte in der Zeit zwischen Sonntag (21.08.) und Dienstag (23.08.) zwei Lämmer. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 41 der Polizei in Bensheim unter ...

mehr