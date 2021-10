Polizei Hamburg

POL-HH: 211020-4. Ergänzender Zeugenaufruf nach versuchtem Tötungsdelikt zum Nachteil eines schlafenden Obdachlosen in Hamburg-St. Pauli

Hamburg (ots)

Tatzeit: 18.09.2021, 06:08 Uhr

Tatort: Hamburg-St. Pauli, Seewartenstraße/Bernhard-Nocht-Straße, Stichstraße im dortigen Park

Mitte September kam es im Stadtteil St. Pauli zu einem versuchten Tötungsdelikt zum Nachteil eines schlafenden Obdachlosen. Die Polizei sucht jetzt gezielt nach einem potenziellen Zeugen aus Düsseldorf oder Köln.

Wie bereits in der Pressemitteilung 210918-1. berichtet, fahndet die Polizei nach zwei bislang unbekannten Männern, die die Schlafstätte eines 39-jährigen Obdachlosen angezündet hatten. Durch die schnelle Hilfe einer Zeugin blieb der schlafende Mann unverletzt.

Die Ermittlungen von Mordkommission (LKA 41) und Staatsanwaltschaft dauern weiter an. Sie ergaben unter anderem, dass offenbar ein weiterer, bislang unbekannter Zeuge vor Ort war und möglicherweise Angaben zu den Tätern sowie dem Tatablauf machen kann.

Zur Tatzeit Mitte September soll sich dieser Zeuge auf Geschäftsreise in Hamburg aufgehalten und in einem Hotel in der Innenstadt gewohnt haben. Er soll in Düsseldorf wohnen und in Köln arbeiten - oder umgekehrt. Die diesbezüglichen Ermittlungen führten bisher jedoch nicht zur Identifizierung dieses Mannes.

Die Ermittler bitten den Gesuchten dringend, sich bei der Polizei zu melden.

