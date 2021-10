Polizei Hamburg

POL-HH: 211020-3. Vollstreckung mehrerer Durchsuchungsbeschlüsse und dreier Haftbefehle nach Betäubungsmittelhandel im größeren Stil

Hamburg (ots)

Zeit: 19.10.2021, ab 06:00 Uhr

Ort: a) Hamburg-Langenhorn, Laukamp b) Hamburg-Altona-Altstadt, Karl-Wolff-Straße c) Hamburg-Altona-Altstadt, Holstenstraße d) Hamburg-Winterhude, Maria-Louisen-Straße e) Hamburg-Altona-Altstadt, Esmarchstraße f) Bönningstedt (Schleswig-Holstein)

Ermittler der Abteilung für Organisierte Kriminalität (LKA 6) haben gestern Morgen sechs Wohnungen in Langenhorn, Altona-Altstadt, Winterhude und Bönningstedt (Schleswig-Holstein) durchsucht, die von drei mutmaßlichen Rauschgifthändlern genutzt werden.

Intensive Ermittlungen führten die Beamten zu den drei Männern, die offenbar gemeinschaftlich mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen gehandelt haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sind der 26-jährige Türke, der 27-jährige Deutsch-Türke und der ebenfalls 27-jährige Deutsch-Serbe verdächtig, zwischen Ende April und Anfang Juni 2020 in mehreren Einzeltaten mit mindestens 144 Kilogramm Marihuana gehandelt zu haben.

Durch die Staatsanwaltschaft Hamburg wurden daraufhin beim Amtsgericht Haftbefehle für die Männer sowie sechs Durchsuchungsbeschlüsse erwirkt. Darüber hinaus wurden vom Ermittlungsrichter Arrestbeschlüsse in Höhe von über 600.000 Euro für den 26-jährigen, und in Höhe von über 570.000 Euro für den 27-jährigen Deutsch-Serben erlassen.

Am frühen Dienstagmorgen vollstreckten die Ermittler zeitgleich die Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen in Langenhorn, Altona-Altstadt, Winterhude und Bönningstedt. Im Langenhorner Laukamp waren auch Beamte der Spezialeinheit (SEK) und in der Karl-Wolff-Straße in Altona-Altstadt Beamte der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit (BFE) eingesetzt. Alle drei Tatverdächtigen wurden angetroffen und verhaftet.

Neben mehreren elektronischen Geräten und Datenträgern bei allen drei Beschuldigten stellten die Ermittler im Zuge der Durchsuchungsmaßnahme in Langenhorn einen Audi A4 bei dem deutsch-türkischen Tatverdächtigen sicher. Im Handschuhfach des Wagens fanden sie eine scharfe Schusswaffe. Auch in der Wohnung des 26-Jährigen stießen die Polizisten auf eine scharfe Schusswaffe und nahmen sie mit. Aufgrund der bestehenden Arrestbeschlüsse stellten die Beamten bei den Beschuldigten außerdem eine insgesamt vierstellige Summe Bargeld sowie bei dem Deutsch-Serben einen Mercedes GLB sicher.

Die Ermittlungen und insbesondere auch die Umsetzung der Arrestbeschlüsse dauern an.

Ka.

