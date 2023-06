Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 230608 Kempen: Angetrunkener Fahrradfahrer stürzt und verletzt sich leicht

Kempen (ots)

Am Do., 08.06.2023 um 00:20 Uhr befuhr ein 45-jähriger Fahrradfahrer aus Krefeld die Sankt Huberter Straße in 47906 Kempen. Der Radfahrer kam aus Richtung der Kempener Innenstadt und befuhr den Radweg in Richtung des Industrierings Ost/Kempener Außenringes. Bei der Einfahrt in einen dortigen Kreisverkehr kam der alkoholisierte Fahrradfahrer zu Fall und zog sich eine Platzwunde zu. Er wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde er behandelt und ihm wurde auf Anordnung der Polizei eine Blutprobe entnommen. (559)

