Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Glückliches Ende einer kurzen Vermisstensuche in Anklam (VG)

Anklam (VG) (ots)

Eine Vermisstensuche am 01.07.2023 fand nach etwa 30 Minuten ein glückliches Ende. Eine Frau meldete 14:23 Uhr über Polizeinotruf, dass ihre 6 Jahre alte Enkelin in Anklam das Haus verlassen hat und nun unbekannten Aufenthaltes ist. Polizeibeamte des Polizeihauptreviers Anklam begannen sofort mit der Suche in der näheren Umgebung und auch die Besatzung des Polizeihubschraubers wurde voralarmiert. Dann die Entwarnung-Die Kleine war beim Versteckspiel in einen großen Pappkarton im Kinderzimmer geklettert und dort eingeschlafen. Die Oma des Mädchens war überglücklich-die beteiligten Polizisten natürlich auch.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell