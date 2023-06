Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Pkw prallt auf der Landesstraße 30 gegen einen Baum

Glowe (Landkreis Vorpommern-Rügen) (ots)

Am 30.06.2023, gegen 17:30 Uhr, kam es auf der Landesstraße 30 zwischen Glowe und Juliusruh zu einem Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden. Nach derzeitigen Erkenntnissen beabsichtigte der 80-jährige deutsche Fahrzeugführer des PKW Skoda Rapid von einem Waldparkplatz nach rechts auf die Landesstraße Richtung Juliusruh aufzufahren, um dann gleich wieder neben dem rechten Fahrbahnrand zu parken. Dabei verwechselte er offenbar Gas- und Bremspedal und stieß gegen einen dortigen Baum am Fahrbahnrand. Durch den Aufprall lösten die Airbags des PKW aus und der Fahrzeugführer sowie seine 81-jährige deutsche Frau auf dem Beifahrersitz wurden infolgedessen leicht verletzt. Beide Insassen wurden anschließend durch Rettungskräfte in das SANA-Krankenhaus gefahren. Der entstandene Gesamtsachschaden am PKW und dem Straßenbaum beläuft sich gegenwärtig auf zirka 15.000 Euro. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Nach rund einer Stunde war die Strecke wieder frei befahrbar. Im Auftrag Stefanie Peter Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst

