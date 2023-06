Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Vollsperrung der BAB 20, Höhe Neubrandenburg Ost Ri Lübeck nach LKW-Unfall

Altentreptow (ots)

Auf der BAB 20 kurz vor der Anschlussstelle Neubrandenburg-Ost in Fahrtrichtung Lübeck ereignete sich am 30.06.2023 um 14:45 Uhr ein Verkehrsunfall. Der weißrussische Fahrer eines LKW mit Tankauflieger kam aus bisher ungeklärter Ursache nach links in die Mittelleitplanke. Dabei stürzte der mit Tierfett gefüllte Tankauflieger um, die Zugmaschine blieb stehen. Jedoch wurde der Dieseltank beschädigt, sodass der Kraftstoff auslief (Menge noch unbekannt). Der Fahrer konnte das Fahrzeug unverletzt verlassen. Die gesamte Autobahn in Fahrtrichtung Lübeck musste seitdem voll gesperrt werden. Eine Umleitung richtete die Autobahnmeisterei ein. Die Bergung wird mehrere Stunden andauern, da die Ladung (Tierfett) umgeladen werden muss. Im Einsatz sind gegenwärtig 4 Streifenbesatzungen der Polizei und die Feuerwehr Die Höhe des Sachschadens bleibt zu ermitteln.

