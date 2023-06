Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: "Blue Punisher" - 14-Jährige aus Klinik entlassen - Warnung vor Hobby-Ermittlung und Selbstjustiz

Neubrandenburg (ots)

Wie bereits angekündigt, informiert die Polizei regelmäßig bei Vorliegen neuer Informationen im Zusammenhang mit den Ermittlungen "Blue Punisher".

Die 15-Jährige, die bereits vergangene Woche in die Klinik nach dem Drogenkonsum eingeliefert worden war, konnte vor ein paar Tagen entlassen werden. Auch die 14-Jährige, die am Montagabend in kritischem Zustand nach Einnahme von "Blue Punisher" ins Klinikum kam, wurde heute entlassen.

Bei den spezialisierten Drogenfahndern sind in den vergangenen Tagen etliche Hinweise eingegangen, die akribisch überprüft werden.

Im Zusammenhang mit dem Tod einer 13-Jährigen und mehreren weiteren Mädchen in der Region, die die gefährliche Ecstasy-Pille "Blue Punisher" konsumiert haben, weist die Polizei zudem darauf hin, dass Eltern oder auch Jugendliche nicht selbst anfangen, zu ermitteln. Das kann einen im Zweifel selbst in Gefahr bringen, wenn zum Beispiel versucht wird, als Strohkäufer an weitere Informationen zu gelangen.

Hinweise und Verdachtsmomente im Zusammenhang mit Drogenmissbrauch und mit den aktuellen Fällen sollten immer der Polizei gemeldet werden, entweder über die Einsatzleitstelle unter 0395 / 55822224 oder in akuten Fällen über den Notruf.

Ebenso warnen wir vor Selbstjustiz mit Blick auf mögliche Beteiligte oder mutmaßliche Dealer.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell