POL-GI: Bienenwaben in Weststadt entsorgt - Polizei sucht nach Zeugen

Gießen (ots)

Gießen:

Nachdem ein Unbekannter am vergangenen Wochenende eine große Anzahl an Bienenwaben in einem Container in der Carlo-Mierendorff-Straße entsorgte, bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Am Sonntag gegen 18.45 Uhr meldete ein Zeuge entsorgte Bienenwaben in einem Müllcontainer vor einem 50 Meter entfernten Wohnhaus und einen großen Bienenschwarm.

In einem Müllcontainer fanden ein Bienensachverständiger und Polizisten etwa 70 entsorgte Holzrähmchen, teilweise in einem blauen Müllsack. Die Rähmchen waren von Bienen besetzt, teilweise befand sich darin noch Brut. Es dürfte sich dabei um Hinterlassenschaften für mindestens zwei Bienenvölker handeln. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Zeitpunkt der Entsorgung in den Abendstunden oder nachts stattgefunden hat.

Mehrere Proben der Waben werden auf mögliche Krankheiten untersucht. Ein Ergebnis steht noch aus. Die umherschwärmenden mehrere tausend Bienen werden durch die Aussetzung absterben.

Die Polizei ermittelt wegen dem Verdacht des Verstoßes gegen das Tiergesundheitsgesetz bzw. wegen der Gefahr der Verteilung von ansteckenden Krankheiten.

Wer hat dort eine verdächtige Person und/oder ein Fahrzeug, ggf. mit Anhänger, zwischen Donnerstag und Sonntag beobachtet? Wem ist ggf. die Auflösung einer Hobbyimkerei aufgefallen? Wo fehlen Bienenvölker, die letzte Woche noch vorhanden waren?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555.

Sabine Richter

Pressesprecherin

