Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (335/2023) Einbruch ins Dorfgemeinschaftshaus in Barlissen - Unbekannte erbeuten Bargeld

Göttingen (ots)

Jühnde, Ortsteil Barlissen, Drammeweg

Dienstag, 18.07.23, 23.30 Uhr - Mittwoch, 19.07.23, 08.30 Uhr

JÜHNDE (lg) - Unbekannte sind in der Nacht von Dienstag (18.07.23) auf Mittwoch (19.07.23) durch eine zuvor beschädigte Zugangstür mit Glaseinsatz in den Jugendraum im Dorfgemeinschaftshaus in Barlissen (Landkreis Göttingen) eingedrungen und haben nach ersten Informationen Bargeld in unbekannter Höhe gestohlen.

Die Schadenshöhe wird auf etwa 800 Euro geschätzt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Hann. Münden unter Telefon 05541- 9510 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell