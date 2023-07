Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (332/2023) Flucht vor geplanter Verkehrskontrolle - Silberner BMW mit WIZ-Kennzeichen im Rahmen der Fahndung verlassen auf Parkplatz in Rosdorf aufgefunden, Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Gemeinde Rosdorf, Kreisstraßen 30 und 29 Rosdorf, Raiffeisenstraße und Bahnhofstraße Dienstag, 18. Juli 2023, gegen 21.55 Uhr

ROSDORF (jk) - Mutmaßlich um sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen, hat sich ein bislang unbekannter BMW-Fahrer am Dienstagabend (18.07.23) in der Gemeinde und der Ortslage Rosdorf (Landkreis Göttingen) eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Der silberne BMW mit Witzenhäuser Kennzeichen (WIZ-, Hessen) wurde wenig später im Rahmen der Fahndung verlassen auf einem Parkplatz in Rosdorf aufgefunden. Der Fahrer des Wagens soll ersten Informationen zufolge zusammen mit einem Kind weggelaufen sein. Weiteres ist nicht bekannt. Die Limousine wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Göttingen von der Polizei beschlagnahmt und von einem Abschleppunternehmen abtransportiert. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Der hessische BMW war einer Funkstreife der Polizei kurz zuvor auf der K 30 in Höhe eines Bahnübergangs entgegengekommen und sollte in der Folge einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Auf der K 29 zwischen dem "Kreisel Sieboldshausen" und Rosdorf überholten die Beamten den PKW und gaben dem Fahrer Anhaltezeichen. Als der Streifenwagen auf den angedachten Kontrollort, einen Feldweg, einbog, beschleunigte der ca. 25 bis 35 Jahre alte am Steuer sitzende Mann und fuhr mit hoher Geschwindigkeit davon. Mehrere Funkstreifen nahmen die Verfolgung auf. In Rosdorf angekommen, bog der unbekannte Fahrer in die Raiffeisenstraße ein, wendete in einer Firmenzufahrt und wollte offenbar die Flucht weiter fortsetzten. Dabei konnte eine Kollision mit einem der Einsatzfahrzeuge der Polizei vermutlich nur knapp verhindert werden. Die Polizisten verloren den weiter mit hoher Geschwindigkeit flüchtenden Wagen schließlich aus den Augen.

Gegen 22.00 Uhr entdeckten Beamte das Fahrzeug im Rahmen der Fahndung verlassen auf dem Parkplatz des Rosdorfer Friedhofes in der Bahnhofstraße. Anwohner gaben an, beobachtet zu haben, wie der Fahrer zusammen mit einem Kind in unbekannte Richtung davongelaufen sei.

Die Polizei Friedland bittet Zeugen, die die fußläufige Flucht beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zur Person des unbekannten Fahrers geben können, sich unter Telefon 05504/94982-0 zu melden. Augenzeugen der Verfolgungsfahrt werden ebenfalls gebeten, ihre Beobachtungen unter dieser Nummer mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell