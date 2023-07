Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (328/2023) Sachbeschädigung in Bad Lauterberger Kleingartenkolonie

Göttingen (ots)

Bad Lauterberg, Königshütte

Montag, 10.07.23 19:30 Uhr bis Dienstag, 11.07.23 08:30 Uhr

BAD LAUTERBERG (lg) - Unbekannte haben in der Nacht von Montag (10.07.23) auf Dienstag (11.07.23) in Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen) in einer Kleingartenkolonie gewütet.

Als die Eigentümer einer Parzelle am Dienstagmorgen wieder an ihrem Grundstück erschienen, mussten sie feststellen, dass jemand Begrenzungspfosten, eine Tür sowie einen Vorhang beschädigt hatte. Geklaut wurde glücklicherweise nichts. Der Gesamtschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Die Polizei in Bad Lauterberg bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Hinweise geben kann und in der fraglichen Nacht etwas gehört hat, wird gebeten sich bei der Polizei unter Telefon 05524- 9630 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell