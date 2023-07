Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (326/2023) Baumaschinen von Baustellen in Göttingen entwendet - Drei Taten in der Nacht zwischen Donnerstag und Freitag

Göttingen (ots)

Göttingen, Wilhelm-Lambrecht-Straße, Godehardstr./ Hildebrandst., Ernst-Fahlbusch-Str./ Am Weendespring

Donnerstag, 13.07.2023 ca. 16:30 Uhr - Freitag, 14.07.2023, ca. 06:30 Uhr

GÖTTINGEN (lg) - Unbekannte haben in der Nacht von Donnerstag (13.07.23) auf Freitag (14.07.23) an drei verschiedenen Baustellen im Stadtgebiet Göttingen diverse Baumaschinen entwendet.

Im ersten Fall, in der Wilhelm-Lambrecht-Straße, entwendeten die Unbekannten eine Rüttelplatte vom Gelände einer Baustelle kurz vor der Einmündung zum Elliehäuser Weg. Die Schadenshöhe wird auf etwa 8000 Euro geschätzt. Am Folgetag wurde bekannt, dass eine Zeugin im Tatzeitraum, gegen 23 Uhr, einen Sprinter ohne Kennzeichen am Tatort gesehen habe, in den Gegenstände eingeladen wurden.

In der Godehardstr./Hildebrandstr. wurden drei Baumaschinen (Rüttelplatten) entwendet, die mit einer zusätzlichen Sicherung gegen Wegnahme versehen waren. Es ist zu einem Vermögensschaden von etwa 25.000 Euro gekommen.

In einem weiteren Fall, in der Ernst-Fahlbusch-Straße/ Am Weendespring, haben sich Unbekannte Zutritt zum Inneren von zwei Baucontainern verschafft und insg. fünf Baumaschinen entwendet. Der Entwendungsschaden beträgt ca. 10.000 Euro.

Ein Zusammenhang zwischen den drei Taten wird nicht ausgeschlossen. Von den Tätern fehlt jede Spur.

Wer in den genannten Bereichen zum Tatzeitraum einen Sprinter ohne Kennzeichen gesehen hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wendet sich bitte an die Polizei Göttingen unter Telefon 0551 - 491 2115.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell