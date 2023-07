Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (324/2023) Falschfahrer verursacht Unfall auf der B 243 zwischen Herzberg und Osterode - keine Verletzten

Göttingen (ots)

Bundesstraße 243, zwischen Herzberg und Osterode, Fahrtrichtung Herzberg Sonntag, 16. Juli 2023, gegen 15:18 Uhr

HERZBERG/OSTERODE (lg) - Ein Falschfahrer hat am Sonntagmittag (16. Juli 2023) gegen 15:18 Uhr auf der Bundesstraße 243 zwischen Herzberg und Osterode (Landkreis Göttingen) einen Verkehrsunfall verursacht. Der 83- jährige Herzberger war zuvor mit seinem Mercedes in falscher Richtung auf die baulich getrennte Bundesstraße aufgefahren und wenig später mit einem in Richtung Herzberg fahrenden, entgegenkommenden Audi kollidiert.

Der Fahrzeugführer des Audi, ein 57-jähriger Nürnberger, und seine Beifahrerin sahen den Mercedes auf ihrer Fahrspur entgegenkommen und konnten im letzten Moment nach rechts ausweichen, sodass es nur zu einer seitlichen Kollision der Fahrzeuge kam. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei in Osterode hat ein Ermittlungsverfahren gegen den Herzberger eingeleitet und seinen Führerschein beschlagnahmt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die B243 von Osterode in Richtung Herzberg bis etwa 16:45 Uhr voll gesperrt.

An der Unfallstelle war vorsorglich ein Rettungswagen vor Ort sowie die FFW Osterode mit insgesamt 18 Kameraden eingesetzt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 22.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell