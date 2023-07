Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (322/2023) Schwerer Verkehrsunfall auf der Otto-Brenner-Straße - PKW prallt gegen Baum, Insassen schwer verletzt, Unfallaufnahme dauert an, Straße noch gesperrt

Göttingen (ots)

Göttingen, Otto-Brenner-Straße

Freitag, 14. Juli 2023, gegen 17.30 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Göttinger Otto-Brenner-Straße in Höhe des Kauf Park sind am Freitagnachmittag (14.07.23) die beiden Insassen eines PKW schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge kam das Fahrzeug gegen 17.30 Uhr aus noch ungeklärter Ursache von der Straße ab und prallte vermutlich frontal gegen einen Baum. Anschließend fing das Auto Feuer. Ersthelfern gelang es, den Fahrer und seine Beifahrerin noch vor Eintreffen der Rettungskräfte aus dem Fahrzeug zu ziehen. Die Insassen wurden mit schweren Verletzungen in eine Klink transportiert. Die Unfallursache ist noch unklar. In die Ermittlungen wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter eingeschaltet und der Unfallwagen beschlagnahmt. Otto-Brenner-Straße voraussichtlich noch bis zum späten Abend gesperrt

Die Otto-Brenner-Straße ist für die komplexe Unfallaufnahme vermutlich noch bis zum späten Abend zwischen der Straße "Lange Rekesweg"" und der "Kasseler Landstraße" gesperrt.

Es wird ggf. nachberichtet.

