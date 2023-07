Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (327/2023) Brand eines Mülltonnenunterstandes in Grone - Ursache unklar, Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Göttingen OT Grone, Süntelweg, in Höhe Hausnummer 15 Samstag, der 15.07.23 gegen 01.10 Uhr

GÖTTINGEN (lg) - Ein Mülltonnenunterstand hat am frühen Samstagmorgen (15.07.23) im Süntelweg aus bislang ungeklärter Ursache Feuer gefangen. Wie es zur Entstehung des Brandes kam, ist derzeit noch unklar.

Anwohner meldeten in der Nacht das ausgebrochene Feuer. Beim Eintreffen der Polizei stand der Unterstand bereits in Vollbrand. Die zeitgleich alarmierte Berufsfeuerwehr konnte den Brand löschen. Von den zwölf Mülltonnen vor Ort waren sechs abgebrannt, drei stark beschädigt und lediglich drei augenscheinlich unbeschädigt. Die genaue Schadenssumme ist zurzeit noch nicht bekannt.

Erste Befragungen vor Ort ergaben, dass etwa eine Stunde vor dem Brand der Geruch von frisch gegrilltem Essen in der Luft lag. Ob entsorgte Grillreste oder Asche ursächlich für den Brand waren, kann noch nicht bestätigt werden.

Zeugen, die in der Nacht Personen in der Nähe des Mülltonnenunterstandes gesehen haben oder weitere, sachdienliche Hinweise zur Klärung des Sachverhalts geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Göttingen unter 0551 - 491 2115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell