Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gestohlenes Fahrrad geortet und aufgefunden

Weimar (ots)

Am Dienstag gegen Mitternacht erschien eine 21-Jährige in der Polizeiinspektion Weimar, um den Diebstahl ihres Fahrrades anzuzeigen. Dies wurde am gleichen Abend im Zeitraum von 20:00 - 22:00 Uhr in der Ernst-Kohl-Straße in Weimar entwendet. Glücklicher Umstand hierbei war jedoch, dass das Fahrrad mit einem Ortungssender ausgestattet war und somit der Standort durch die Geschädigte metergenau bestimmt werden konnte. Dieser Standort befand sich in einem Hinterhof in Apolda und dort konnte durch Kollegen das Fahrrad aufgefunden und sichergestellt werden. Auch konnte im Rahmen der Ermittlungen der 35-jährige Täter ausfindig gemacht werden, den nun ein Verfahren wegen Besonders schweren Diebstahls erwartet.

