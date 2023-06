Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: LKW aufgebrochen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Unbekannte brachen am Wochenende einen, in der Ortsstraße in Hermsdorf, abgestellten LKW auf und entwendeten u.a. ein Mobiltelefon. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

