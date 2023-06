LPI-J: Missglückter Dieseldiebstahl

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Wie am Montag ein Zeuge mitteilte, wiesen vier Landmaschinen, welche in Gernewitz im Saale-Holzland-Kreis auf einem umfriedeten Gelände standen, Aufbruchsspuren auf. Der oder die Unbekannten betraten das Gelände, öffneten die vier Fahrzeuge und demontierten darin verbaute Technik. Der Beuteschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Durch die Polizei wurden die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

